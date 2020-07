Film "Jak być dobrą żoną" w Kinie Światowid

Pełna wdzięku i humoru opowieść o kobiecości, równości płci oraz o tym, że małżeństwo to prawdziwa… szkoła przetrwania. Od 24 lipca do 6 sierpnia Kino Światowid zaprasza na francuską komedię "Jak być dobrą żoną".

Paulette (JulietteBinoche) wraz z małżonkiem prowadzą prywatną szkołę dla dziewcząt, w której nastolatki uczą się, jak być perfekcyjną żoną i panią domu. Niestety po nagłej śmierci męża, Paulette odkrywa, że szkoła jest na skraju bankructwa i ona sama musi wziąć sprawy w swoje ręce. Sytuacji nie ułatwiają feminizm i rewolucja seksualna, które z dnia na dzień zmieniają społeczeństwo i świat dookoła. Aby ratować szkołę, Paulette łączy siły ze swoją pierwszą miłością – André (Edouard Baer), ekscentryczną szwagierką – Gilberte (Yolande Moreau) oraz surową zakonnicą Marie-Thérèse (NoémieLvovsky). Nieoczekiwanie jednak sama zaczyna mieć wątpliwości co do własnych poglądów i przekonań. Czy to możliwe, żeby miała stać się… wyzwoloną kobietą?

Reżyseria: Martin Provost

Obsada: Juliette Binoche, Edouard Baer, Yolande Moreau, NoémieLvovsky, François Berléand

Produkcja: Francja, Belgia 2020

Czas: 108 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.