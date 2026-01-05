 #filmONAS. Spotkania i projekcje w kinie

Kino Światowid zaprasza na pierwsze w nowym roku spotkanie z cyklu #filmONAs! W środę 7 stycznia o 18:00 tematem rozmowy będzie "Dasz radę! O granicach i ich przekraczaniu" a pretekstem do niej - przedpremierowy seans filmu "Kopnęłabym cię, gdybym mogła”.

#filmONAS – wyjątkowe, cykliczne spotkania odbywające się raz w miesiącu, które łączą pasję do kina z inspirującymi rozmowami. Każde wydarzenie rozpoczniemy od dyskusji wokół wybranego filmu, podczas której wspólnie zgłębiamy konkretny temat. To nie jest zwykły seans – to przestrzeń pełna refleksji, wymiany myśli i ciekawych interpretacji.

W naszych spotkaniach wezmą udział osoby eksperckie z różnych dziedzin, które podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając zrozumieć film z wielu perspektyw. Dzięki temu rozmowy będą bogate, inspirujące i często zaskakujące.

Po dyskusji obejrzymy film w kameralnej, przyjaznej atmosferze, która sprzyja integracji i dalszym rozmowom. #filmONAS to idealne miejsce dla wszystkich, chcących pogłębić wiedzę, podyskutować, wymienić się opiniami i spędzić czas w towarzystwie ciekawych ludzi.

10 grudnia o 18:00 poruszymy następujący temat: "Dasz radę! O granicach i ich przekraczaniu". Naszym gościem będzie psycholożka Kaja Dwulat.

Razem z gościnią, zastanowimy się jakie mamy granice wytrzymałości, czy musimy dawać radę za wszelką cenę. Pretekstem do rozmowy będzie film "Kopnęłabym cię, gdybym mogła ". Film Mary Bronstein z kreacją Rose Byrne, to emocjonalny rollercoaster o kobiecie, która każdego dnia toczy walkę z rzeczywistością, rozpadającym się życiem i własnymi granicami wytrzymałości. Kiedy jej córka zapada na tajemniczą chorobę, a mąż znika w interesach, świat Lindy zaczyna się walić, zamieniając jej codzienność w bieg z przeszkodami, którego nie da się ukończyć.