Filmowe Poranki - Bajki polskie cz. 1 w kinie Światowid

Filmowe Poranki to cykl, którego nie może zabraknąć w nowym roku. W sobotę 25 stycznia o godz. 12 Kino Światowid zaprasza najmłodszych widzów na seans, w trakcie którego zostaną zaprezentowane najlepsze polskie bajki.

Filmy animowane, które zostaną pokazane w ramach Filmowego Poranku:

1. "Pampalini i hipopotam" z serii Pampalini Łowca Zwierząt

2. "Reksio Robinson" z serii Reksio

3. "Wycieczka kajakiem" z serii Przygody Bolka i Lolka

4. "Przygoda w lesie" z serii Miś Kudłatek

5. "Jak zostałem bohaterem Dzikiego Zachodu" z serii Nasz Dziadzio

Cena biletu: 10 zł

Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.