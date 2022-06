Filmowy poranek w Kinie "Światowid"

Zapraszamy na kolejne projekcje skierowane dla najmłodszych dzieci. Filmowy poranek w kinie Światowid tym razem odbędzie się pod hasłem O!PLA teraz dzieci mają głos! the best off - laureaci i laureatki 10. Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA. Projekcja 25 czerwca o 12:00.

Realizowany od 2013 roku Ogólnopolski Festiwal Animacji “O!PLA” („O!PLA oznacza: „O! Polska Animacja”, ale też „Oh! People Love Animation”) jest oddolną/niezależną inicjatywą D.I.Y. będącą przede wszystkim próbą odzyskania kontaktu i (od)budowania relacji pomiędzy polskim widzem (w każdym wieku!), a polską animacją autorską, a także – za sprawą projektów towarzyszących – promocją, w kraju i za granicą, jednej z najważniejszych dziedzin polskiej sztuki. W ciągu dziesięciu lat swego istnienia O!PLA stała się rozpoznawalną i szanowaną na całym świecie marką promującą i wspierającą polską animację, zaś zamierzony na początku cel (od)budowy relacji Artysta-Widz-Artysta jest konsekwentnie i z sukcesem realizowany. W programie skierowanym dla najmłodszych dzieci znajdzie się 6. krótkich filmów: - Milo Mechanik - zepsuta koparka (2021, 13:20); - Toru Superlis - Kraken (2021, 7:30); - Buźka i Dziubek - Wielkie sprzątanie (2021, 5:00); - Odo - Piosenka Dudzi (2021, Polska, Wlk. Brytania, 7:36); - Chichraszek - upalny dzień (2021, 6:00); - Kotek Mamrotek - Superbohater (2021, 6.00) cena biletu: 12 zł Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid