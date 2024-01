"Fuks 2" w Kinie Światowid

Czy w dziesięć dni można wkurzyć trzy piękne kobiety, wykiwać szemranego biznesmena i zdobyć pięć milionów euro? "Fuks 2" od 12 do 25 stycznia w Kinie Światowid.

Mimo że Maciek jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty – i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem, na którego poluje emerytowany glina, i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.

Reżyser: Maciej Dutkiewicz

Produkcja: Polska 2023

Obsada: Maciej Stuhr, Janusz Gajos, Tomasz Dedek, Maciej Musiał, Paulina Gałązka, Cezary Pazura, Sonia Bohosiewicz, Katarzyna Sawczuk

Czas: 105 min