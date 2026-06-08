 „Georgie ma się dobrze” i Akademia Kina Wewnętrznego

Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego!

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu. Spotykamy się w formule:

– projekcja filmu

– warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)

Temat czwarty: „Relacje z rodzicami – rozumienie dynamiki więzi rodzinnych i ich wpływu na rozwój jednostki.”

13 czerwca 2026, godz. 12:00

„Georgie ma się dobrze” (2023) reż. Charlotte Regan

Warsztat poprowadzi: Karolina Barańska - psycholożk

Robi wszystko po swojemu. Gotuje, co chce, opiekuje się pająkami, spędza każdą wolną chwilę z przyjacielem Alim, a rachunki opłaca dzięki temu, że kradnie rowery. 12-letnia Georgie utrzymuje, że opiekuje się nią wujek Winston Churchill, ale w rzeczywistości mieszka sama. Bystra nastolatka żyjąca na przedmieściach Londynu nie potrzebuje przy tym nikogo innego do szczęścia. To właśnie dlatego początkowo niechętnie gości tatę, który wrócił z Ibizy, żeby się nią opiekować. Poza tym Jason i tak nie zachowuje się jak odpowiedzialny rodzic – z trudem gotuje i wiecznie zostawia po sobie bałagan! Wzajemne zrozumienie nie będzie łatwe, ale córka i ojciec przekonają się, że mimo sporów warto mieć kogoś bliskiego u boku.

Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:

wpływie relacji z rodzicami na rozwój emocjonalny

potrzebie bezpieczeństwa i autonomii

trudnościach w budowaniu więzi

rolach, jakie dzieci czasem przejmują w rodzinie

tym, jak doświadczenia z dzieciństwa wpływają na nasze późniejsze relacje

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.