Grand Tour w kinie Światowid

Nieco zwariowany, ale bardzo stylowy film podróżniczy. „Grand Tour” od 7 lutego w Kinie Światowid.

W 1917 roku Edward, urzędnik Imperium Brytyjskiego w Rangunie w Birmie, podejmuje najbardziej tchórzliwą decyzję w swoim życiu i ucieka przed Molly, swoją narzeczoną, która przyjechała z Londynu, aby wziąć z nim ślub. Molly podąża jego śladem, wyruszając w wielką podróż po Azji. Reżyser uzupełnia wyrafinowaną wizualnie, czarno-białą opowieść dowcipnym komentarzem lektora, wypowiadanym w wielu językach azjatyckich ze współczesnymi, niemal dokumentalnymi scenami i obrazami.

Reżyser: Miguel Gomes

Produkcja: Portugalia, Włochy, Niemcy, Francja, Japonia, Chiny 2024

Obsada: Gonçalo Waddington, Crista Alfaiate, Claúdio da Silva, Lang Khê Tran, Jorge Andrade, João Pedro Vaz

Czas: 129 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.