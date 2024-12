Grudzień w Dyskusyjnym Klubie Filmowym

Dyskusyjny Klub Filmowych im. A. Munka zaprasza na grudniowe spotkania. Pierwsze z nich – już 12 grudnia o 19. W programie – projekcja filmu „Moje ulubione ciasto” oraz prelekcja i dyskusja, którą poprowadzi dr Marta Maciejewska.

„Moje ulubione ciasto”

Seans w czwartek, 12 grudnia zwieńczy sezon regularnych spotkań DKF-u. Rozstrzygnięty zostanie konkurs lojalnościowy dla uczestników klubu. Ponadto gościnią projekcji będzie filmoznawczyni dr Marta Maciejewska z Uniwersytetu Gdańskiego, która poprowadzi prelekcję i oraz dyskusję po filmie.

Widzowie obejrzą nagrodzony w Berlinie nagrodą FIPRESCI oraz nagrodą jury ekumenicznego nowy film znanego z głośnej „Ballady o białej krowie” (2020) reżyserskiego duetu Maryam Moghaddam i Behtasha Sanaeehy to ujmująca opowieść o tym, że na miłość nigdy nie jest za późno. A o własne szczęście warto walczyć na przekór wszystkiemu, nawet gdy na drodze staje polityka, która na każdym kroku zdaje się utrudniać życie bohaterom.

„Cisza nocna” i spotkanie z reżyserem Bartoszem M. Kowalskim

Z kolei w przedświąteczny piątek, 20 grudnia o 18 odbędzie się specjalny pokaz filmu „Cisza nocna”. Widzowie spotkają się z reżyserem Bartoszem M. Kowalskim („Plac zabaw”, „W lesie dziś nie zaśnie nikt”).

Film zebrał znakomite recenzje na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. A ostatnia rola Macieja Damięckiego (Lucjan) została doceniona przez jury za wyjątkowy wkład artystyczny.

"Cisza nocna" to historia Lucjana, emerytowanego aktora teatralnego, który zostaje oddany przez syna do domu opieki. Położona na wsi rezydencja sprawia wrażenie idyllicznego miejsca, z przyjaznym personelem gotowym do pomocy oraz życzliwymi mieszkańcami. Okazuje się jednak, że skrywa pewną tajemnicę… Lucjana zaczynają prześladować makabryczne wizje. Zbiega się to w czasie ze śmiercią kilku pensjonariuszy. Lucjan będzie musiał ustalić, czy jego wizje są prawdziwe, czy też traci rozum.