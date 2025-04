Grzesznicy w Kinie Światowid

Ryan Coogler i Michael B. Jordan przedstawiają nową wizję strachu. „Grzesznicy” od 17 kwietnia w Kinie Światowid.

Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło. „Jeśli tańczysz z diabłem, diabeł kiedyś przyjdzie za tobą do domu”.

Reżyser: Ryan Coogler

Produkcja: USA 2025

Obsada: Michael B. Jordan, Delroy Lindo, Jack O’Connell, Jayme Lawson, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Hailee Steinfeld, Li Jun Li, Lola Kirke

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.