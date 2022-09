Guliwer na dużym ekranie

Nadchodzi gigantyczna animowana przygoda łącząca w sobie klasyczną opowieść o słynnym Guliwerze Jonathana Swifta oraz zupełnie nowy pomysł na jej przedstawienie, którego autorem jest sam prezydent Ukrainy – Wołodymyr Zełenski. To on wpadł na pomysł opowieści, w której Guliwer jest wzrostu zwykłego człowieka, a swój sukces zawdzięcza wielkiej pewności siebie i determinacji. "Guliwer" na kinowych ekranach od 16 do 29 września.

Światowej sławy podróżnik i poszukiwacz przygód Guliwer zostaje ponownie zaproszony do krainy Liliputów, którą wcześniej ocalił przed wrogą flotą sąsiedniego kraju Blefuscu. Dochodzi jednak do nieporozumienia, bowiem mieszkańcy oczekują, że u ich bram stanie olbrzym wielkości solidnego budynku, który samym swoim wyglądem odstraszy każdego wroga. Nic jednak z tego, bowiem Guliwer jest zwyczajnego wzrostu i niczym się w tym względzie nie różni od pozostałych mieszkańców. Rozczarowany król wtrąca przybysza do lochu. Tymczasem niezwyciężona armada Blefuscu pod komendą jej żądnego podbojów dowódcy przygotowuje kolejną inwazję. Los pokojowej krainy leży teraz w rękach Guliwera, jego dzielnego mysiego kompana i nowopoznanej przyjaciółki. Do pokonania licznej armii wroga potrzebna będzie nie siła, a spryt.

Reżyseria: Ilya Maksimov

Produkcja: Ukraina, Cypr

Czas: 90 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl