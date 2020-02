Haker premierowo w Światowidzie

Od 7 do 20 lutego Kino Światowid zaprasza na film familijny "Haker". Historia opowiada o chłopcu, który postanawia rozpocząć własne dochodzenie w sprawie tego, co stało się jego matce.

Benjamin ma 13 lat i już jest odnoszącym sukcesy hakerem. Świat internetu jest dla niego odskocznią od trudów życia codziennego. Chłopiec w wieku siedmiu lat stracił matkę i nigdy nie poznał swojego ojca. Pewnego dnia odwiedza go dwóch mężczyzn z wywiadu twierdzących, że znaleźli nagranie video, na którym może być matka Benjamina. Kiedy szok mija, Benjamin postanawia rozpocząć własne dochodzenie w sprawie tego, co stało się jego rodzicielce. Z pomocą przychodzi mu Savannah, która mieszka z nim w tym samym ośrodku. Szybko okazuje się, że jego matka nie była tym, za kogo ją uważał i brała udział w tajnej, rządowej misji.



Reżyseria: Poul Berg

Obsada: Rumle Kærså, Josephine Højbjerg, Signe Egholm Olsen, Esben Dalgaard Andersen

Produkcja: Dania 2019

Czas: 97 min

Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.