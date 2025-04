 Hitpig. Świniak zawodowiec w Kinie Światowid

Hitpig, zawodowy łowca zaginionych zwierząt rusza na poszukiwania zbiegłej słonicy. W trakcie misji zrozumie, że każde zwierzę zasługuje na wolność i szczęście. „Hitpig. Świniak zawodowiec” od 25 kwietnia w Kinie Światowid.

Hitpig jest świnią. To nie ocena, tylko stwierdzenie faktu. Hitpig ma różowy ryj, zakręcony ogonek i pociąg do koryta. Od prosiaka zajmuje się odszukiwaniem zaginionych zwierząt i jest mistrzem w swoim fachu. Gdy pewnego dnia otrzymuje niezwykle intratne zlecenie odnalezienia zbiegłej słonicy Moni, nie wie jeszcze, że wywróci ono jego życie do góry racicami. Monia uciekła z tanecznej rewii, gdzie wredny Skoczny Pan trzymał ją w klatce i zmuszał do pląsów przed publicznością. Za nic w świecie nie chce tam wrócić. W Hitpigu widzi zaś bratnią duszę i przyjaciela. Nie podejrzewa, że przyjął on od Skocznego grubą forsę za to, że odbierze jej wolność i zniszczy marzenia. Na szczęście jej słoniowy urok osobisty, dobre serce i poczucie humoru, sprawią, że Hitpig zapragnie przejść na dobrą stronę mocy. Z pomocą wyrywnego Koali, dowcipnego Tchórza i Koguta celebryty, Hitpig i Monia będą musieli stawić czoła Skocznemu i jego krokodylowi Pikusiowi.

Reżyser: Cinzia Angelini, David Feiss

Produkcja: Wielka Brytania, Kanada, USA 2024

Czas: 86 min

