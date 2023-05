„I love my Dad” w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A.Munka zaprasza na czuły, słodko-gorzki portret niełatwej relacji pomiędzy ojcem a synem – „I love my Dad”. Projekcja odbędzie się w czwartek 25 maja o godzinie 19.00.

Film Jamesa Morosiniego, w którym zresztą sam wciela się w rolę Franklina, to pełna empatii opowieść o życiowych wrażliwcach. Ujęta w formułę komediodramatu historia w subtelny sposób eksploruje temat międzyludzkich relacji, potrzeby komunikacji, wywołując zarówno uśmiech, jak i wzruszenie.

Gdy Franklin zrywa wszelkie kontakty z ojcem, zdesperowany starszy z mężczyzn nie może się z tym pogodzić. Posunie się do fortelu, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w życiu wrażliwego, nieco samotnego chłopaka.

Z pomocą nieoczekiwanie przyjdzie mu technologia. Nie widząc innej możliwości, Chuck wymyśla fałszywe konto w mediach społecznościowych, by mieć swojego syna na oku. Podszywa się pod atrakcyjną kelnerkę i nawiązuje z chłopakiem nić porozumienia. Sytuacja jednak komplikuje się z chwilą, gdy zauroczony dziewczyną Franklin za wszelką cenę będzie chciał się spotkać. To moment, w którym do starszego z bohaterów zaczyna dochodzić, że mając dobre intencje i chcąc jedynie pomóc, mógł tak naprawdę zaszkodzić.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl