Rodzima produkcja o subkulturze, która królowała w latach 70. ubiegłego wieku. Opowieść o grupie nastolatków, którzy postanawiają zostać punkami i grać punk rocka. „Idź pod prąd” od 27 września w Kinie Światowid.

Akcja filmu rozpoczyna się w drugiej połowie lat 70-tych w Ustrzykach Dolnych, gdzie kilku niezdyscyplinowanych uczniów ustrzyckiej szkoły postanawia zostać punkami, założyć zespół i grać rocka. Jednym z założycieli zespołu zostaje charyzmatyczny, zbuntowany nastolatek Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk. Zainspirowani - usłyszaną w Radio Wolna Europa - muzyką zespołu Sex Pistols wysyłają do radia list z prośbą o więcej „muzyki wolnych ludzi”. Ku ich zdumieniu list zostaje odczytany w audycji na żywo, a stacja zaczyna emitować cotygodniowy program dotyczący muzyki punk. Działania chłopców zostają również zauważone przez przedstawicieli PRL-owskiego aparatu represji. Oficer SB, Jerzy Majak wzywa Siczkę na przesłuchanie i daje mu wyraźnie do zrozumienia, że Ustrzyki Dolne to nie Londyn i że na terenie jego gminy żadnego „punka” nie będzie. Nie przejmując się groźbami, zakładają punkrockowy zespół KSU, wprowadzając do małego miasteczka elementy londyńskiej „kultury punk”. Wkrótce szkolna młodzież przekłuwa sobie agrafkami policzki, nosi żyletki, łańcuchy, stawia irokezy i maluje włosy na zielono. Siczka i jego koledzy stają się wielkimi gwiazdami „muzyki drugiego obiegu”, a jednocześnie są najbardziej prześladowaną grupą muzyczną przez SB w tamtym czasie. Majak otrzymuje zgodę centrali na rozpoczęcie operacji o kryptonimie „Żyletka”, mającej na celu rozpracowanie i rozbicie zespołu. Zostaje wprowadzony stan wojenny. Siczka – mimo rozpaczliwych prób uniknięcia wojska – zostaje czołgistą w jednostce pancernej w Elblągu. Zespół KSU przestaje istnieć a SB-ek Majak triumfuje. Siczka w wojsku poddany zostaje dalszym represjom. Jednak to właśnie tam, zaczyna komponować swoje najlepsze utwory.

Reżyser: Wiesław Paluch

Obsada: Ignacy Liss, Piotr Głowacki, Maciej Piotrowski, Igor Paszczyk, Bartłomiej Deklewa

Produkcja: Polska 2024

Czas: 96 min