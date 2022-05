„Infinite Storm” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na emocjonującą przygodę prosto z amerykańskich szlaków górskich. „Infinite Storm” gramy od 27 maja do 9 czerwca.

Film w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta opowiada historię Pam Bales, która wyrusza w samotną przygodę na Górę Waszyngtona – najwyższy szczyt pasma Gór Białych w stanie New Hampshire. Wyprawa bohaterki to nie tylko turystyczne wyzwanie, a sposób na uporanie się z traumatycznymi wspomnieniami. W momencie, gdy Pam, czuje się najsłabiej, musi wykazać się heroiczną siłą. Bohaterka podczas wyprawy spotyka wyczerpanego do granic możliwości mężczyznę, który wyruszył w góry bez jakiegokolwiek przygotowania. Pozostawienie go najprawdopodobniej będzie wyrokiem jego śmierci. Chęć pomocy to jednak ryzyko, że zginą oboje.

Reżyseria: Małgorzata Szumowska

Produkcja: Polska, Australia, Wielka Brytania

Obsada: Naomi Watts, Billy Howle, Denis O Hare, Eliot Sumner, Parker Sawyers

Czas: 98 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl