"Inspektor Pająk" w Kinie Światowid

Komiczna animacja nie tylko dla najmłodszych widzów. Wiele zwrotów akcji i fantastyczne dialogi a wszystko to zwieńczone puentą. „Inspektor Pająk” od 10 listopada w Kinie Światowid.

Wsiadając na pokład luksusowego samolotu Inspektor Pająk spodziewał się odpoczynku w miłym towarzystwie. Niestety wśród pasażerów znajduje się tajemniczy złoczyńca. To za jego sprawą w niepokojących okolicznościach znikają kolejni podróżni. Najlepszy śledczy na świecie wkracza do akcji i rozpoczyna śledztwo. Podejrzanych jest wielu, a tropy plączą się jak nitki pajęczej sieci. Wszystko wskazuje na to, że ktoś wciąga Inspektora w niebezpieczną intrygę, by wyrównać z nim dawne rachunki. Trudno będzie mu odnaleźć czarny charakter wśród tak kolorowej gromady, ale na jego szczęście, owady zostawiają ślady!

Dynamiczna akcja, intrygujące postacie, mnóstwo humoru i ekscytujące śledztwo, które da do myślenia nie tylko najmłodszym. „Inspektor Pająk” od piątku w Kinie Światowid.