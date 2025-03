Tytuł najnowszego filmu Michała Kondrata to słowa, którymi Matka Boża przedstawia się św. Bernadecie w 1858 roku w Lourdes. Dlaczego Maria akurat tak chce być określana? „Ja jestem niepokalane poczęcie” od 14 marca w Kinie Światowid.

Grupa ekspertów z Polski, USA i Francji analizuje w filmie greckie teksty Pisma Świętego, apokryfy, objawienia, tradycję Kościoła, a także dogmat o Niepokalanym Poczęciu. Wyniki przeprowadzonych analiz ilustrują fabularne sceny zrealizowane na podstawie fragmentów Ewangelii z udziałem Marii, matki Chrystusa. „Ja jestem Niepokalane Poczęcie” ukazuje Jej niezwykłą rolę w Boskim planie zbawienia świata, pomaga zrozumieć istotę Jej relacji z Bogiem, a także Jezusem – ich Synem. Dzięki połączeniu najnowszej technologii cyfrowej z wyjątkową scenografią twórcy filmu cofają widzów w czasie o 2000 lat. To pozwala im uczestniczyć w najważniejszych momentach życia Marii i Jezusa takich, jak: cud w Kanie Galilejskiej, Ostatnia Wieczerza czy Ukrzyżowanie.

Reżyser: Michał Kondrat

Produkcja: Polska 2024

Obsada: Maria Juźwin, Kamil Przystał, Natalia Strzelecka, Dominika Handzlik, Karol Franciszek Nowiński, Dorota Liljental, Andrzej Róg, Michał Krzywicki

Czas: 80 min

