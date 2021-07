Jak wywołałem byłą żonę w Światowidzie

Przebojowa opowieść o małżeństwie, w którego życie niezłe zamieszanie wprowadza… duch poprzedniej żony. W rolach głównych Dan Stevens, Leslie Mann, Isla Fisher i laureatka Oscara Judi Dench w swojej najzabawniejszej roli od lat! Premierowe seanse filmu "Jak wywołałem byłą żonę" w Kinie Światowid od 9 do 22 lipca.

Ruth i Charles są na pozór idealnym małżeństwem. Pieniądze, sława, piękny dom i ocean wolnego czasu – każdy chciałby tak żyć. Jednak ich domowa idylla zostanie wkrótce przerwana. Pewnego dnia małżonkowie biorą udział w seansie spirytystycznym, w czasie którego zostaje przywołany duch ekscentrycznej Elwiry – byłej żony Charlesa. Od tej pory wszyscy muszą radzić sobie z zaskakującym miłosnym trójkątem. Między żonami iskrzy, Elwira nie chce odejść, Charles nie wie, co robić, a Ruth pragnie jak najszybciej pozbyć się swojej rywalki.

Reżyseria: Edward Hall

Obsada: Dan Stevens, Isla Fisher, Leslie Mann, Judi Dench

Produkcja: Wielka Brytania 2020

Czas: 99 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.