„Jak najdalej stąd” w kinie Światowid

„Jak najdalej stąd” to koprodukcja polsko-irlandzka i zarazem drugi pełnometrażowy projekt Piotra Domalewskiego. Premierowe projekcje filmu już od 25 września do 8 października.

Ola to zbuntowana nastolatka, która marzy o własnym samochodzie i większej życiowej samodzielności. Niespodziewane i tragiczne wiadomości z Irlandii, gdzie od lat pracuje jej ojciec, sprawiają, że wyrusza sama w daleką podróż. Los przeznacza jej nie lada wyzwanie – w imieniu rodziny ma sprowadzić ciało zmarłego do Polski.

„Jak najdalej stąd”, podobnie jak debiut reżysera – „Cicha noc”, to słodko-gorzka analiza poplątanych relacji rodzinnych. W filmie, poza fantastyczną i debiutującą na wielkim ekranie Zofią Stafiej, zobaczymy m.in. Arkadiusza Jakubika, Tomasza Ziętka i Kingę Preis. Autorem zdjęć jest zdobywca czterech Orłów Piotr Sobociński jr, a muzykę skomponowała Hania Rani.

Reżyseria: Piotr Domalewski

Obsada: Zofia Stafiej, Arkadiusz Jakubik, Tomasz Ziętek, Kinga Preis

Produkcja: Polska, Irlandia, 2020

Czas: 97 min