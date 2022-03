„Jakoś to będzie“ W Kinie „Światowid”

Po paśmie biznesowych wpadek, do trzech kumpli z osiedla dociera, że, mimo trzydziestki na karku, kompletnie nic nie osiągnęli. Postanawiają wcielić w życie śmiały plan, który ma im pomóc w końcu wyjść na prostą. Gdy tych trzech zabiera się do działania pozostaje tylko mieć nadzieję, że jakoś to będzie! "Jakoś to będzie” to komediowa jazda bez trzymanki – nieprzerwany ciąg gagów rodem z najlepszych stand-upów, pełen rozbrajających postaci, komicznych sytuacji wydarzeń, które aż za dobrze znamy z krajowej rzeczywistości. Film, który rozśmiesza, zaskakuje, porusza i ma wszelkie atuty, by stać się dziełem kultowym! Gramy od 25 marca do 7 kwietnia.

Kiedy mimo trzydziestki na karku wciąż mieszkasz z rodzicami. Gdy brakuje ci kasy, z dziewczyną się nie układa, a twoje życie coraz częściej ma smak taniego piwa z dyskontu – wtedy dostrzegasz, że najwyższa pora, żeby w końcu coś zmienić. Do takich wniosków dochodzą zgodnie Albert, Marcin i Jacek – trzej kumple z osiedla, którzy po serii biznesowych katastrof, wreszcie wpadają na pomysł, jak nieźle zarobić. Tak rodzi się plan śmiałej akcji, która zaprowadzi bohaterów w sam środek wielkiego wesela, gdzie czeka na nich nie tylko kasa, ale i szansa na gorący romans. Po drodze wystarczy tylko niczego nie popsuć. A z tym, jak wiadomo, bywa różnie. Czasem łatwiej powiedzieć niż samemu coś zrobić. Reżyseria: Sylwester Jakimow Produkcja: Polska Obsada: Dobromir Dymecki, Sebastian Pawlak, Albert Osik, Dorota Pomykała, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Katarzyna Cynke Czas: 95 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid