John będzie miał kłopoty

Fot. nadesłana

Pierwszy marcowy weekend zapowiada się niezwykle pozytywnie. W Teatrze Sewruka nie zabraknie okazji do śmiechu i dobrej zabawy, a to za sprawą znakomitej farsy Raya Cooneya „Mayday 2” w reż. Jerzego Bończaka. Jest to kontynuacja przygód sympatycznego taksówkarza-bigamisty.

20 lat później John znów jest w tarapatach! Londyn znów okazuje się za mały, żeby ukryć prawdę. Dzieci taksówkarza flirtują ze sobą przez internet. Chcą się poznać. Co zrobi tata, żeby nie dopuścić do spotkania? Rozpoczyna się gorączkowa walka z czasem pełna nieprawdopodobnych zwrotów akcji. Do której wkracza oczywiście najlepszy przyjaciel. Kolejny raz przekonamy się, że ukrywanie prawdy to naprawdę trudna sztuka. A ta będzie podwójnie śmieszna. Podwójnie zakręcona. I podwójnie skomplikowana! Mayday 2 od lat bawi widzów, nie schodząc z teatralnych afiszy w Polsce i za granicą. Przekonajmy się, jak komiczną sztuką może okazać się ukrywanie prawdy. W imię szczęśliwej miłości. A nawet dwóch! Mayday 2, reż. Jerzy Bończak, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu Piątek (3 marca), godz. 19 Sobota (4 marca), godz. 18 Niedziela (5 marca), godz.17

Dorota Sianożęcka, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu