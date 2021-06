"Kapitan Szablozęby i magiczny diament" w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na pełną przygód animację dla dzieci "Kapitan Szablozęby i magiczny diament". Premierowe seanse już od 25 czerwca do 8 lipca.

Kapitan Szablozęby i jego załoga poszukują magicznego diamentu, który – jak głosi legenda – może spełnić każde życzenie. Piraci podejrzewają, że miejsce ukrycia klejnotu znane jest chłopcu o przydomku Paluch. Kiedy porywają go morscy rozbójnicy, na pomoc przychodzi mu jego najlepsza przyjaciółka, Weronika i w męskim przebraniu zaciąga się na statek Kapitana Szablozębego.

Razem przeżyją mnóstwo niesamowitych przygód, bo na magiczny diament apetyt ma też zły czarownik Maga Khan. Kto pierwszy odnajdzie magiczny skarb i zdobędzie bezcenną moc urzeczywistniania marzeń?

Przekonajcie się sami!

Reżyseria: Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen

Produkcja: Norwegia, 2021

Czas: 81 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.