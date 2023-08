„Kicia Kocia na pikniku” – atrakcje

11 sierpnia o godz. 17 w Kinie Światowid odbędzie się premiera nowych przygód Kici Koci. Z tej okazji dla swoich najmłodszych widzów Kino Światowid przygotowało moc atrakcji.

Od godz. 16 na holu Kina odbędą się zabawy dla maluchów. W programie przewidziano tworzenie przypinek – dowolne wzory i kolorowanki z motywem Kici Koci. Dodatkowo Kino Światowid zaprasza na stoisko do robienia kolorowych warkoczyków jednak będzie to atrakcja płatna. Zabawa potrwa do godziny 17:00, do rozpoczęcia seansu.

Z drogi śledzie, Kicia Kocia jedzie! Bystra kotka oraz jej przyjaciele zapraszają do kin. Podczas seansów nie zabraknie świetnej zabawy, przedszkolnych wyzwań czy niesamowitych odkryć. Uwielbianą przez najmłodszych rezolutną kotkę czekają nowe przygody. Razem ze swoimi wiernymi przyjaciółmi Packiem, Adelką i Juliankiem uda się na basen, plażę i oczywiście na piknik! Zobaczymy też, jak poznaje nowego kolegę podczas gry w piłkę, uczy się ważnej lekcji bawiąc się w sklep oraz odwiedza swojego wujka na wsi, gdzie zachwyca się jego nowym traktorem!

Seria skład się z 6 odcinków:

Kicia Kocia na plaży,

Kicia Kocia na traktorze,

Kicia Kocia na basenie,

Kicia Kocia: To moje!,

Kicia Kocia gra w piłkę,

Kicia Kocia na pikniku.

Kino Światowid zaprasza całe rodziny już 11 sierpnia na seans i moc atrakcji