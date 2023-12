"Kicia Kocia pod choinkę” w Kinie Światowid

Pora na zimowe spotkanie z Kicią Kocią na wielkim ekranie! Wspólnie odwiedzimy bibliotekę, wsiądziemy do pociągu i pobawimy się w śniegu! Co jeszcze czeka naszą sympatyczną bohaterkę? "Kicia Kocia pod choinkę" od 8 grudnia w Kinie Światowid.

W życiu Kici Koci ciągle coś się dzieje. Kiedy nie lepi bałwana i nie rzuca się śnieżkami z Packiem, Adelką i Juliankiem, rusza z tatą w podróż i przekonuje się, że kolej to świetna sprawa! Innego dnia w poszukiwaniu lektur do poduszki zajrzy do biblioteki, gdzie dowie się, jak powstają książki. Także w domu czeka na nią sporo nowości. Wraz z babcią przyrządzi smaczną zupę i upiecze ciasteczka, żeby chwilę później ganiać z odkurzaczem po całym pokoju. Z nadmiaru wrażeń trochę się rozchoruje i nie będzie mogła zasnąć, ale dzięki pomocy czujnej mamy szybko stanie na nogi!

Odcinki serialu, które zobaczymy w trakcie seansów:

1. Kicia Kocia zima – reż. Marta Stróżycka

2. Kicia Kocia gotuje – reż. Marta Stróżycka

3. Kicia Kocia w pociągu – reż. Dominik Litwiniak

4. Kicia Kocia sprząta – reż. Anna Błaszczyk

5. Kicia Kocia w bibliotece – reż. Anna Błaszczyk

6. Kicia Kocia nie może zasnąć – reż. Marta Stróżycka

Kolejna cześć przygód Kici Koci przeniesiona na duży ekran. „Kicia Kocia pod choinkę” od piątku w Kinie Światowid.