To niezwykle inspirujący film o miłości, bohaterstwie i oddaniu, a w podróż pełną arktycznych niespodzianek i cudów natury zabierze nas Michał Żebrowski. „Kina i Yuk” od 6 grudnia w Kinie Światowid.

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami niezwykła opowieść, od reżysera „Młodego renifera Alexa”, o dwóch zakochanych i dzielnych polarnych liskach, które muszą stawić czoła nieoczekiwanej rozłące. Zwierzątka zostają rozdzielone na skutek topnienia lodu morskiego. Za wszelką cenę chcą się odnaleźć. Zanim znów się spotkają, po drodze nawiążą nieoczekiwane przyjaźnie: z troskliwą suczką Ritą czy Kuną Rozrabiaką. Każde z nich przeżyje wielką, choć czasami niebezpieczną, ale pełną wzruszeń i akcji przygodę.

Reżyser: Guillaume Maidatchevsky

Produkcja: Francja, Kanada, Włochy 2023

Czas: 85 min

