Kino Światowid: Furie

Od 7 do 20 sierpnia Kino Światowid zaprasza na projekcje filmu "Furie". To australijski horror, który z powodzeniem był pokazywany na wielu festiwalach filmów grozy.

Pewnego dnia Kayla zostaje porwana i wbrew swojej woli musi wziąć udział w krwawej grze, w której zamaskowani mężczyźni polują na młode kobiety. Czy uda się jej uniknąć śmierci?

Reżyseria: Tony D'Aquino

Obsada: Airlie Dodds, Linda Ngo, Taylor Ferguson

Produkcja: Australia 2019

Czas: 82 min.

Bilety na film można nabyć: online; w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30; w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.