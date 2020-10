Kino Światowid zaprasza na film "Madison"

Od 9 do 22 października Kino Światowid zaprasza na film familijny "Madison". To opowieść o ambicji i poszukiwaniu własnej życiowej drogi.

Madison to 13-letnia, ambitna kolarka. Daje z siebie wszystko, aby dorównać swojemu ojcu, mistrzowi sportu. Życie dziewczyny kręci się wokół osi jej rowerowych kół: wyczerpujące treningi, brak przyjaciół i wolnego czasu. Ale na wakacje Madison jedzie do swojej matki mieszkającej we górach. Po raz pierwszy w życiu może cieszyć się jazdą na rowerze bez żadnej presji. Coraz chętniej zamiast wyścigu wybiera spokojną jazdę ze znajomymi po okolicznych górach. Czy Madison odnajdzie w sobie siłę, aby poszukać własnej drogi, innej niż ta, która została dla niej z góry wyznaczona?

Reżyseria: Kim Strobl

Obsada: Felice Ahrens, Florian Lukas, Maxi Warwel

Produkcja: Niemcy 2019

Czas: 85 min

