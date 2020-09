Kino Światowid zaprasza na "Małe szczęścia"

Rewelacyjna komedia Daniela Cohena w gwiazdorskiej obsadzie, opowiadająca historię przyjaciół, których lojalność zostanie niespodziewanie wystawiona na próbę. "Małe szczęścia" w Kinie Światowid od 18 września do 1 października.

Kochająca życie 40-kilkuletnia Lea pracuje w centrum handlowym i jest szczęśliwą żoną Marca, konserwatysty i w pewnym stopniu niewierzącego w siebie sprzedawcy. Lea od dawna uważana jest za marzycielkę przez swoją najlepszą przyjaciółkę Karine, która jest zadowolona ze swojej kierowniczej posady w reklamie i życia z Francisem oraz dwójką ich dzieci. Coś jednak zburzy spokój tej czwórki.

Pewnego wieczoru, podczas kolacji, Lea niespodziewanie ogłasza, że spróbuje swoich sił jako pisarka. Jednak jej mąż nie jest do końca przekonany do tego pomysłu. Nagły przypływ kreatywności u Lei powoduje, że także jej przyjaciółka Karine zdecyduje spróbować swoich sił w pisarstwie, a jej mąż odkryje na nowo swoje kreatywne oblicze. Kiedy jedno z wiodących wydawnictw zainteresuje się książką Lei, wydaje się, że czekają ją same sukcesy. Tylko czy jej przyjaciele i mąż będą w stanie to udźwignąć?

Reżyseria: Daniel Cohen

Obsada: Berenice Bejo, Vincent Cassel, Florence Foresti, Francois Damiens

Produkcja: Belgia, Francja 2020

Czas: 100 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.