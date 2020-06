"Klara Muu!" w kinie Światowid

"Klara Muu!", to przesympatyczna historia dla najmłodszych widzów. Seanse w Kinie Światowid od 19 czerwca do 2 lipca.

Pogodna opowieść o marzeniach bohaterki, które nabrały zupełnie innych, od zamierzonych odcieni. Klara to mała krowa, mieszkająca razem ze swoją mamą w mieście. Największym marzeniem Klary jest zostanie gwiazdą muzyki i wiążąca się z tym sława. Klara od wielu lat nie widziała się z ojcem, więc gdy otrzymała od niego list, wyruszyła w podróż na wieś, żeby się z nim spotkać. Podróż zamienia się w jedną wielką przygodę… Klara staje przed koniecznością pomocy ojcu, ratuje jego gospodarstwo przed chciwym biznesmenem, poznaje przyjaciół i rozumie w końcu, że sława może przejawiać się na wiele różnych sposobów, a bycie gwiazdą nie jest zarezerwowane jedynie dla artystów.

Reżyseria: L. I. Osvoll

Produkcja: Norwegia 2018

Czas trwania: 64 min

