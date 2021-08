Klątwa młodości w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na film grozy, strachu i doskonałego połączenie „Dziecka Rosemary”, „Pasji” i „Egzorcysty”. „Klątwa młodości” to oparta na prawdziwych wydarzeniach mocna i przerażająca opowieść o kobiecie, która staje się ofiarą polowania na czarownice. Premierowe seanse od 6 do 19 sierpnia.

Jest rok 1665. W Anglii wielka zaraza zbiera śmiertelne żniwo, a ludzi ogarnia panika i rozpacz. Grace Haverstock to młoda wdowa, której mąż niedawno popełnił samobójstwo. Kiedy kobietą zaczyna się interesować właściciel ziemski Pendelton, ta szybko gasi jego zapał. W zemście Pendelton niesłusznie oskarża ją o czary. Grace zostaje wtrącona do więzienia za przestępstwo, którego nie popełniła. Czeka ją seria niewyobrażalnych tortur oraz brutalnych i pozbawionych logiki „prób”. Udręczona przez ludzi i nawiedzającego ją demona Grace zrobi wszystko, by oczyścić się z zarzutów.

Reżyser: Neil Marshall

Obsada: Charlotte Kirk, Sean Pertwee, Steven Waddington, Joe Anderson

Produkcja: Wielka Brytania

Czas: 110 minut

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl