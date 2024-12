Kleks i wynalazek Filipa Golarza w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na przedpremierowe seanse filmu „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”.

Tym razem Profesor Kleks jest zmuszony do powrotu do rzeczywistości i skonfrontowania się z technologią, która zagraża marzeniom dzieci, podczas gdy w Akademii jego miejsce czasowo zajmuje wierny ptak Mateusz. Historia pełna jest niezwykłych pytań: czy miłość Ady Niezgódki do robota Alberta może przywrócić mu ludzkie serce? Czy wynalazek Filipa Golarza – kuszący dzieci wizją życia bez wyobraźni – na zawsze zmieni ich sposób myślenia? I czy fantazja ma jeszcze siłę, by pokonać nowoczesną technologię?

Reżyser: Maciej Kawulski

Obsada: Tomasz Kot, Antonina Litwiniak, Konrad Repiński, Janusz Chabior, Sebastian Stankiewicz

Produkcja: Polska 2024