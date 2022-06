Kolejne Kino Bambino

Kino Światowid zaprasza na czerwcową odsłonę cyklu Kino Bambino. Przed nami „Samiec Alfa” czyli polska komedia z dużą dawką humoru. Projekcja 29 czerwca o 10.

Kino Bambino wychodzi na przeciw klientom, którzy często rezygnowali z projekcji na rzecz opieki nad dzieckiem. Od stycznia nie muszą już tego robić. Na specjalnych pokazach stworzymy komfortowe warunki:

- przygaszone światło,

- ściszony dźwięk

- miejsce na wózek

- akcesoria dla najmłodszych.

Ważne! Podczas trwania seansu dzieci pozostają pod opieką rodziców/opiekunów!

Piotrek za namową narzeczonej zapisuje się na kurs rzucania palenia. Przez pomyłkę trafia na enigmatyczne szkolenie samorozwoju, gdzie pod wpływem charyzmatycznego coacha – Lidera, zaczyna poddawać w wątpliwość swój związek, który do tej pory uważał za idealny.

Reżyseria: Katarzyna Priwieziencew, Igor Priwieziencew

Produkcja: Polska

Obsada: Mirosław Haniszewski, Adam Bobik, Tomasz Schuchardt, Krzysztof Stroiński, Piotr Trojan, Konrad Eleryk

Czas: 100 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl