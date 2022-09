Kożuchowska jako Zołza w kinie Światowid

Małgorzata Kożuchowska jako „Zołza” w przewrotnej komedii opartej na ironicznej autobiografii Ilony Łepkowskiej – scenarzystki i producentki kultowych filmów i seriali („Nigdy w życiu”, „M jak miłość”), w reżyserii Tomasz Koneckiego, twórcy hitów „Lejdis”, „Testosteron” i „Listy do M. 3”. Poznajcie zabawną i wzruszającą historię wyjątkowej i silnej kobiety, która zmieniła polski rynek filmowy i telewizyjny. Kobiety, która panuje nad wszystkim, ale… nie nad sobą. "Zołza na kinowym ekranie od 16 do 29 września.

Anna Sobańska (Małgorzata Kożuchowska) vel „Zołza”, „Królowa”, „Szekspir”. Dotychczasowy bilans życiowy: 1 mąż, 2 dzieci, 36 statuetek, 40 milionów widzów. Liczba osób, które nie widziały jej twórczości filmowej: hmmm – być może 2 lub 3. Liczba bohaterów, których wymyśliła: 186. Liczba dotychczasowych porażek w życiu osobistym i zawodowym: 0 (przynajmniej tak jej się wydaje). Nadchodzące załamania nerwowe: 1

Anna to kobieta sukcesu i… niekwestionowana zołza. Jednym skinieniem kreuje gwiazdy, a drugim je unicestwia. Chce być silna i idealna w każdym obszarze, choć nie widzi, że jej życie jest dalekie od świata, który kreuje na ekranie. Kiedy jednak wydaje jej się, że ma wszystko, życie postanawia utrzeć jej nosa. Co z tego wyniknie? Czy Zołza zapanuje nad własnym życiem?

Reżyseria: Tomasz Konecki

Produkcja: Polska

Obsada: Małgorzata Kożuchowska, Artur Żmijewski, ZofiaDomalik, Anna Dymna, Rafał Zawierucha, Bronisław Wrocławski, Philippe Tłokiński, Jacek Borusiński, Marcin Perchuć, Leon Charewicz, Katarzyna Ankudowicz, Jan Dąbrowski, Jakub Orliński

Czas: 96 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl