"Król internetu" w Kinie "Światowid"

Andrew Garfield - Człowiek-Pająk powraca na filmowe ekrany. Tym razem w roli influerencera. Najnowszy film Król Internetu wyreżyserowany przez Gię Coppolę, to ogromna dawka śmiechu z bardzo ważnym przesłaniem. Gramy od 4 lutego do 17 lutego.

Frankie pracuje jako barmanka w hollywoodzkim klubie komediowym razem ze swoim najlepszym przyjacielem (niekiedy kochankiem) Jake'em. Patrzy na ludzi w klubie i zastanawia się, co tak naprawdę ceni dzisiejsze społeczeństwo. Kiedy spotyka tajemniczego Linka, zaczyna filmować jego antykomercyjne wypowiedzi i umieszczać w sieci. Frankie, Jake i Link, trójka outsiderów, szybko stają się gwiazdami Internetu. Wtedy rękę po zyski wyciąga menadżer klubu. Czy na antykomercji można zarabiać? Jeśli to robisz, to kim jesteś? Historia o mediach społecznościowych i ich zgubnym wpływie na psychikę człowieka.

Reżyseria: Gia Coppola

Produkcja: USA

Obsada: Andrew Garfield, Maya Hawke, Jason Schwartzman, Nat Wolff , Johnny Knoxville

Czas: 94 min



