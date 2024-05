Wzruszający dramat skupiający się na grupie licealistów i ich przeżyciach na letnim obozie. „Lato, kiedy go zabrakło” od 3 maja w Kinie Światowid.

Grupa licealistów z tej samej klasy wyjeżdża na obóz letni, podczas którego pomiędzy 18-letnim Milanem, Anną i Danim tworzy się uczuciowy trójkąt. Wakacje się kończą i każde z nich wyjeżdża w swoją stronę. Po roku klasa wraca w to samo miejsce. Ale już bez Milana, który w międzyczasie popełnił samobójstwo. Młodzież za wszelką cenę próbuje znaleźć odpowiedź na pytania: czy można było uniknąć tej tragedii? Dlaczego nikt nie widział co się działo z Milanem? Dlaczego nie poprosił o pomoc? Jak żywi mają sobie poradzić z tym co się stało? Do filmu zaangażowano kilkudziesięciu licealistów, którzy opowiedzieli o kryzysach, z którymi się borykają. Obraz ten powstał z nimi, o nich i dla nich.

Reżyser: György Mór Kárpáti

Produkcja: Węgry 2022

Obsada: Brezovszky Dániel György, Orsolya Bukovszky, Ágoston Liber

Czas: 74 min