„Lato, kiedy nauczyłam się latać” w Kinie Światowid

Przepiękna opowieść o wartościach, priorytetach i tym, co w życiu najbardziej istotne. Film stworzony z myślą o młodzieży, idealny na letni czas. „Lato, kiedy nauczyłam się latać” od 14 lipca w Kinie Światowid.

Pierwszy pocałunek, znalezienie przyjaciół i zrobienie czegoś, co będzie można wspominać przez wiele lat – Sofija ma ambitne plany na najbliższe miesiące. Pobyt na wyspie Hvar z początku nie zapowiada się jednak jak przygoda. Ostatecznie babcia wpycha w nią kanapki i smaruje kremem do opalania, robiąc wstyd przed innymi. Na domiar złego trudno tu o dostęp do internetu! Dwunastolatka na długo nie zapomni jednak tych wakacji z innego powodu. Gdy dowie się o istnieniu niewidzianego wcześniej kuzyna, a na jaw wyjdą tajemnice rodzinne, Sofija zrozumie tego lata, jak ważne jest poznać swoich bliskich… bliżej.

Pełna humoru, międzypokoleniowa historia skąpana w chorwackim słońcu. „Lato, kiedy nauczyłam się latać” już od piątku w Kinie Światowid.

