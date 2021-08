Letnia Akademia Filmowa z Lassie

Zanim zadzwoni szkolny dzwonek i na dobre wrócimy do szkolnych ław, spotkajmy się na ostatnich warsztatach artystyczno-filmowych. Zapraszamy 25 sierpnia o godz. 11 – zachęca CSE Światowid.

Jeszcze nie tak dawno witaliśmy się na pierwszym spotkaniu. Pod okiem doświadczonych instruktorów wykonaliśmy wiele prac plastycznych, a w salach kinowych wraz z bohaterami filmów przeżyliśmy niesamowite przygody. A teraz przyjdzie nam się żegnać. Zanim to jednak nastąpi, to po raz ostatni zapraszamy na warsztaty plastyczno- filmowe. Zaczynamy jak zawsze o 11, a o 12 przeniesiemy się w świat uroczego pieska i jego opiekuna.

„Lassie, wróć!” to historia najwierniejszego psa świata i jego niezwykłej podróży domu i najlepszego kumpla. Dwunastolatek FLo i suczka Lassie są nierozłączną parą przyjaciół. Niestety tata chłopca traci pracę i cała rodzina musi przenieść się do małego mieszkania, gdzie psy nie są akceptowane. Zrozpaczony Flo, chcąc nie chcąc, musi rozstać się z Lassie. Pies zostaje oddany w ręce rozpieszczonej dziewczynki – Priscilli, która zawozi go do swojego domu nad morzem. Jednak gdy tylko nadarza się okazja, Lassie wykorzystuje szansę i ucieka. Dając popis niezwykłego sprytu i mądrości, przemierza cały kraj, by odnaleźć Flo.