Letnia Mała Akademia Filmowa nie zwalnia tempa i zaprasza na kolejne spotkanie. Na najbliższych warsztatach stworzymy zabawki optyczne oraz obejrzymy ulubioną animację wszystkich dużych i małych „Minionki: Wejście gru”. Spotykamy się 13 lipca o 11:00.

Lubisz rysować, malować i tworzyć? Z pewnością spodoba ci się nasza kolejna propozycja warsztatów. Tym razem stworzymy zabawki, ale nie takie zwykłe, tylko optyczne. To nie lada gratka dla wszystkich kreatywnych maluchów. Po godzinnych zajęciach przeniesiemy się do sali kinowej, by wspólnie obejrzeć „Minionki: Wejście Gu”.

12-letni Gru mieszka na przedmieściach i intensywnie pracuje w swojej piwnicy nad planem przejęcia władzy nad światem. Długo jednak nie odnosi żadnego znaczącego sukcesu. Kiedy spotyka Minionki, w tym Kevina, Stuarta, Boba oraz Otto łączy z nimi swoje siły. Razem budują pierwszą kryjówkę, projektują niezwykłą broń i w końcu ruszają na pierwsze misje. Kiedy niesławna supergrupa złoczyńców - Vicious 6, usuwa swojego przywódcę — legendarnego wojownika sztuk walki Wilda Knucklesa — Gru, chce zostać ich członkiem. Jest w końcu najbardziej oddanym fanem grupy. Vicious 6 nie jest jednak pod wrażeniem drobnego, niedoszłego złoczyńcy, ale Gru okazuje się od nich sprytniejszy stając się przy okazji ich największym wrogiem. Gru musi uciekać. Minionki muszą go uratować.

Reżyseria: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val

Produkcja: USA

Czas: 90 min