Letnie kino pod chmurką wyjątkowo w piątek

Uwaga kinomaniacy! Najbliższy seans Letniego kina pod chmurką wyjątkowo w piątek, 24 lipca, na dziedzińcu muzeum. Tradycyjnie po zachodzie słońca, ok. 21:30.

Tym razem wyświetlimy komediodramat „Cudowny chłopak”. Tytułowy bohater to 10-letni Auggie (Jacob Tremblay), który od urodzenia ma zdeformowaną twarz. W nowej szkole chłopiec chce udowodnić rówieśnikom, że pomimo wyglądu, nie różni się od nich. W roli rodziców chłopca zobaczymy Julię Roberts i Owena Wilsona. „Cudowny chłopak” to wzruszająca opowieść o odmienności i trudnościach, jakie z niej wynikają. Film wszedł na ekrany kin bez fanfar, a jednak z miejsca podbił serca publiczności – i krytyków – zarabiając przy tym 100 mln dolarów. Naprawdę warto go obejrzeć.

W związku ze złagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem informujemy, że nie obowiązują już wejściówki na seans. Wchodzącym nadal będzie mierzona temperatura, więc prosimy o wcześniejsze przybycie na seans. Osoby, u których pomiar wykaże ponad 37 stopni, nie będą mogły wejść na teren muzeum.