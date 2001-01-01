Pełna ciepła familijna komedia o ratowaniu małych kangurków, której akcja rozgrywa się w samym sercu słonecznej Australii. „Lilly i kangurek” od 19 września w Kinie Światowid.

Lilly to mieszkająca w Australii, bystra i kochająca naturę 11-latka, która dzięki pasji swojego ojca zafascynowała się zdumiewającym życiem okolicznych kangurów. Pewnego dnia dziewczynka spotyka na swojej drodze Chrisa – prezentera pogody z telewizji, zaliczającego najbardziej pechowy czas w swoim życiu. Mężczyzna znajduje przy drodze potrzebującego pomocy kangurka i wspólnie z nowopoznaną Lilly postanawiają uratować zwierzaka. Wspólnie rozpoczynają pracę nad ratowaniem i rehabilitacją osieroconych kangurzątek w odległym zakątku Australii. To przedsięwzięcie zmieni życie obojga bardziej niż mogliby się tego spodziewać.

Reżyser: Kate Woods

Produkcja: Australia, Nowa Zelandia 2025

Obsada: Ryan Corr, Deborah Mailman, Lily Whiteley

Czas: 107 min