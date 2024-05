Madama Butterfly w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na ostatni spektakl w sezonie transmisji z The Metropolitan Opera. 11 maja o 18.55 widzowie obejrzą operę Madama Butterfly.

Dramatyczna opowieść Pucciniego o młodej Japonce i amerykańskim oficerze marynarki wojennej to nie tylko jedna z najbardziej popularnych, ale również tragicznych oper na świecie. Z wymagającą partią Cio-Cio-San zmierzy się debiutująca w Met sopranistka Asmik Grigorian, której talent The New York Times określił mianem „jednego z najbardziej bezkompromisowych”.

W The Metropolitan Opera debiutuje również ceniona dyrygentka Xian Zhang, która poprowadzi obsadę i orkiestrę podczas majowej transmisji. Na scenie u boku Grigorian ujrzymy tenora Jonathana Tetelmana jako bezdusznego amerykańskiego marynarza Pinkertona, mezzosopranistkę Elizabeth DeShong jako niezłomną służącą Suzuki

i barytona Lucasa Meachema w roli konsula Sharplessa.

Ponadczasowa partytura Pucciniego cieszy się dużą popularnością wśród publiczności nawet sto lat po premierze. Melomani z pewnością rozpoznają wiele znanych melodii,

w tym wzruszającą arię Un bel dì. W tej światowej sławy produkcji stworzonej przez laureata Oscara, reżysera Anthony'ego Minghellę, wykorzystano tradycyjne japońskie techniki teatralne (sięgnięto m.in. po elementy znane z teatru lalkowego), aby jak najlepiej ukazać historię rozgrywającą się w Nagasaki na przełomie XIX i XX wieku. Doceniona przez krytyków i widzów inscenizacja została okrzyknięta mianem „przejmująco pieknej”

i „wspaniale widowiskowej” (The New York Times).

Madama Butterfly to doskonałe zwieńczenie obfitującego w wiele niezapomnianych momentów sezonu 2023-24 i idealna propozycja na sobotni majowy wieczór nie tylko dla miłośników opery.