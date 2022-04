Kino Światowid zaprasza na kwietniową odsłonę cyklu dla rodziców i dzieci Mamo, Tato idziemy do kina! Tym razem maluchy zobaczą co słychać u Sonica, a rodzice przeniosą się na Islandię. Projekcja w środę (27 kwietnia) o 16:30.

Wydarzenie "Mamo, tato idziemy do kina" jest przygotowany z myślą o rodzicach i dzieciach, którzy chcą spędzić czas w kinie, ale niekoniecznie na tych samych seansach. Filmy rozpoczynaj się o tej samej porze, w dwóch różnych salach. Dzieci pozostają pod opieką podczas seansu, biorą udział w warsztatach. Cena biletu wynosi 15 zł od osoby (warunkiem tej ceny jest zakup biletu dla na seans dziecka i dorosłego).

Sonic 2. Szybki jak błyskawica

W drugiej części filmu Sonic jest już w pełni zadomowiony w Green Hills, gdzie stara się wykorzystać swoje moce do czynienia dobra, ale jego dziecinna natura powoduje momentami więcej kłopotów niż pożytku. Opiekunowie Sonica – Tom (James Marsden) i Maddie (Tika Sumpter), naciskają, by Sonic dał sobie trochę czasu by dojrzeć. Nie będzie go jednak wiele - grany przez Jima Carreya doktor Robotnik powraca z odległego świata, gdzie trafił pod koniec pierwszej części. Wraz z Robotnikiem przybywa czerwony Knuckles. Obaj zamierzają znaleźć szmaragd, który ma moc niszczenia cywilizacji. Sonic nie ma więc czasu na dojrzewanie. Łączy siły z nowym pomocnikiem, Tailsem, i razem wyruszają w podróż dookoła świata, by odnaleźć szmaragd, zanim ten wpadnie w niepowołane ręce.

Wiking

Islandia, X wiek. Młody książę Wikingów Amleth (Oskar Novak), syn króla Aurvandila (Ethan Hawke) i królowej Gudrún (Nicole Kidman), jest świadkiem śmierci ukochanego ojca. Król ginie z rąk własnego brata Fjölnira (Claes Bang). Chłopcu udaje się uciec. Po latach tułaczki dorosły Amleth (Alexander Skarsgard) wraca do rodzinnej osady jako bezwzględny, żądny krwi Wiking, który nie cofnie się przed niczym. Amleth ma tylko trzy cele - pomścić ojca, ocalić matkę i zabić Fjölnira.