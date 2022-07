„Margot i Alma” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na filmową opowieść o pięknie i sile przyjaźni. To zaproszenia do odkrycia niejednej tajemnicy, której zakónczenie może nas zaskoczyć. Film Margot i Alma gramy od 8 do 21 lipca.

Margot (Souheila Yacoub, „Climax”) ma 27 lat, mieszka w Paryżu i wraz ze swoją przyjaciółką Almą (Déborah Lukumuena, Cezar za rolę w filmie „W pogoni za marzeniami”) uparcie chodzi na castingi, pracując na co dzień jako kelnerka. Dziewczyny wiedzą, że zawsze mogą na siebie liczyć, nawet jeśli są dla siebie konkurentkami. Przełom następuje, gdy Alma otrzymuje główną rolę w sztuce uznanej reżyserki (Sveva Alviti, tytułowa „Dalida. Skazana na miłość”), a Margot ma być jej zastępczynią. Niedługo po tym na jaw wychodzi tajemnica skrywana przez Almę, która postawi jej udział w spektaklu pod znakiem zapytania… Czy przyjaciółkom uda się zachować łączącą ich, wyjątkową i niezwykle silną, więź mimo przeciwności losu? Reżyseria: Anaïs Volpé Obsada: Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena, Matthieu Longatte, Angélique Kidjo Produkcja: Francja Czas: 99 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

Kino Światowid