"Martin i magiczny las" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na film o chłopcu, który odkryje, że poza internetowym światem istnieje coś jeszcze. Coś może być równie piękne i warte uwagi. Film Martin i magiczny las to spora dawka humoru oraz ukryta tajemnica. Gramy od 21 stycznia do 4 lutego.

Trzy tygodnie w lesie, bez telefonu, internetu i wygodnego łóżka – dla Martina to nie brzmi jak wymarzony plan na wakacyjny wyjazd. Kiedy chłopiec zostaje wysłany na letni obóz przetrwania w leśnej głuszy, nie kryje swojego niezadowolenia. Nie interesują go wędrówki, strzelanie z łuku, poznawanie roślin, gimnastyka o świcie i wieczory przy ognisku. Pewnej nocy Martin wybiera się na samotną wyprawę i próbuje nawet uciec z obozu, ale okazuje się, że las i jego tajemniczy mieszkańcy nie chcą mu na to pozwolić… Drzewa potrzebują pomocy, bo chciwi inwestorzy chcą zmienić okoliczny teren w kopalnię rzadkich minerałów. Im bardziej chłopiec zaczyna poznawać ten magiczny świat przyrody, tym większym staje się jego sprzymierzeńcem. Czy uda mu się ocalić skarb skrywany w magicznym lesie?

Reżyseria: Petr Oukropec

Produkcja: Czechy, Niemcy, Słowacja

Obsada: Tomas Bambusek, Sebastian Pothe, Josefina Krycnerova, Tobias Rimsky, Vaclaw Hubka, Kristina Bokova

Czas: 80 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl