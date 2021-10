 „Masza i Niedźwiedź” w Multikinie – po raz pierwszy na wielkim ekranie

Poznajecie tę uroczą psotną dziewczyną z chustką na głowie? Tak, to Masza – a obok niej jej druh Niedźwiedź. Ich przygody, po raz pierwszy w polskich kinach, będzie można obejrzeć od 30 października w Multikinie.

To mogło zdarzyć się tylko w bajce: na mroźnym pustkowiu mieszka mała dziewczynka, która przyjaźni się z wielkim, pociesznym niedźwiedziem. I zdobywa serca małych widzów na całym świecie osiągając rekordy popularności. Teraz po raz pierwszy w Polsce można oglądać „Maszę i Niedźwiedzia” na wielkim ekranie: tylko w Multikinie i Cinema3D zaprezentujemy najpopularniejsze epizody animowanej serii, a Masza specjalnie dla małych kinomanów zaśpiewa kilka piosenek, których widzowie jeszcze nie mieli okazji posłuchać!

„Masza i niedźwiedź” to serial animowany stworzony przez Olega Kuzovkova na podstawie rosyjskich przekazów ludowych. Kreskówka z miejsca podbiła serca najmłodszych na całym świecie i została przetłumaczona na 42 języki. W ramach Poranków dla najmłodszych sieć Multikino i Cinema3D zaprezentuje 8 wybranych odcinków serialu oraz 6 piosenek Maszy.

Poranki: Masza i niedźwiedź

czas trwania: 76 minut

każda sobota i niedziela od 30.10 – sprawdź godziny seansów w repertuarach.

Pokazy dostępne również w projekcie dla grup przedszkolnych: Moja Pierwsza Wizyta w Kinie.

Lista odcinków i piosenek:

Autobus:

Och, ile ciekawych rzeczy Masza znajduje w zwykłym starym autobusie, jadąc do taty Niedźwiedzia! Wyobraża sobie, jak koła kręcą się w kółko i patrzy, jak wycieraczki szurają-świszczą-świszczą. Czy będzie umiała ukoić płacz małego prosiaczka siedzącego na sąsiednim siedzeniu? Zaśpiewa też piosenkę, która rozjaśni długą drogę!

Lekcje jazdy:

Kto chce odpicować samochód? W tym odcinku jest mnóstwo nieoczekiwanych rzeczy, które wydarzyły się w lesie: Masza pojawia się jako pierwszorzędny mechanik, wilki, które oczywiście postanowiły zmienić zawód pojawiają się jako taksówkarze… okej, okej… bo przecież nie powinniśmy rzucać spojlerami… obejrzyjcie wszystko sami!

Pająk:

Urocza piosenka o wspaniałym Pająku, który musi dostać się na dach domu Maszy. Kłopot w tym, że trasa małego podróżnika wznosi się w górę rynny, skąd raz za razem zmywa go deszcz. Dobrze, że Masza i Dasza tam są: dwoje kuzynów pomaga Pająkowi wspiąć się na górę i poznać jego rodzinę, hurra!

Na wędrówkę:

Gdy pragniemy przygód, zabieramy śpiwory i namiot i jedziemy na kemping. Będziemy podziwiać niesamowite krajobrazy, wspinać się na górę, a nawet patrzeć na prawdziwe wulkany! Brzmi inspirująco? Możesz to wszystko zrobić teraz przed ekranem, po prostu oglądając ten odcinek! Czy przygody naszych bohaterów Cię zainspirują? Zobaczmy!

Coś bym zjadła:

Każdy ma swoje ulubione jedzenie. Czy smakołyk może być jednocześnie smaczny i zdrowy? Masza szuka odpowiedzi na to proste pytanie i po raz kolejny jest przekonana, że nie ma nic lepszego niż owsianka! Obejrzyj ten odcinek i przekonaj się sam!

Kolorowa piosenka:

Czy wiesz, jak fajnie jest uczyć się kolorów z Maszą i Pandą? Śpiewając piękną piosenkę, dwoje przyjaciół rysuje czerwone róże, zielone trawy, niebieskie fale, żółte mlecze i wiele, wiele więcej. Rysunków jest tyle, by zrobić galerię!

Pierwsza jaskółka:

Czy wiesz, czym jest ornitologia? To nauka, która zajmuje się ptakami! Jest to również nowe hobby Dashy. Przyjeżdża odwiedzić Maszę i Niedźwiedzia i odkrywa nowy, wyjątkowy gatunek ptaków! Czym jest ten niesamowity niezwykły ptak? Pospiesz się i obejrzyj ten nowy odcinek, aby się dowiedzieć!

Pozdrowienia z Anglii:

W lesie zgubiła się nowa urocza koleżanka z mglistej Anglii. Masza zachowuje się jak prawdziwy Robin Hood. Chce pomóc tej zagubionej duszy wrócić do domu. Tymczasem wiecznie głodne Wilki próbują dostać się do naszego gościa.

Owieczka:

Na rowerze Masza spotyka trzy owce: czarną, białą i czerwoną. Spieszą się do pociągu na dworzec, a każdy z nich niesie trzy worki ciepłej wełny w prezencie dla swoich dobrych właścicieli i zaprzyjaźnionego z owcami syna.

Co jest w środku?

Co kryje się w otaczających nas, pozornie prostych przedmiotach? Jak działają mechanizmy, z których korzystamy na co dzień? Może działają za pomocą magii? A może każdy system ma określoną zasadę działania? W towarzystwie starego przyjaciela badania Maszy stają się przygodą.

Nie ma deszczu, nie ma grzybów:

Jesienny las jest taki cudowny. Możesz zbierać grzyby, słuchać śpiewu ptaków ... Ale co, jeśli w ogóle nie ma grzybów? Masza znajduje oryginalne rozwiązanie tego problemu. Jakie? Obejrzyj odcinek i przekonaj się sam!

Deszczowa piosenka:

Masza i Niedźwiedź wiedzą, jak podnieść się na duchu podczas deszczowej pogody: po pierwsze otwórz jasny parasol, a po drugie zaśpiewaj zabawną piosenkę o siedmiu kolorach tęczy i szukaj tych kolorów dookoła. A jeśli masz szczęście i świeci słońce, możesz zobaczyć prawdziwą tęczę na niebie - jasną, kolorową, podnoszącą na duchu! Z takim pięknem nad głową deszcz jest niczym!

Miodowy dzień:

Pszczelarstwo nie jest łatwe. Zwłaszcza, gdy masz Maszę za asystentkę! Nie należy jednak bać się pszczół, bo przy odpowiednim podejściu i znajomości sprawy nawet najbardziej z pozoru niebezpieczne owady stają się przyjaciółmi!

Jeśli jesteś szczęśliwy:

Prosiaczki Rosie uczą się tańczyć w szkole tańca! W końcu ruchy, które pokazuje Maszy i Pandzie, są dość proste - bułka z masłem! Każdemu dziecku uda się wykonać te ruchy, zwłaszcza jeśli zaśpiewa optymistyczną piosenkę! Nawet dorośli nie mogą się oprzeć pokusie!

O Porankach w Multikinie:

Weekendowe Poranki w Multikinie to pokazy bajek adresowane do dzieci powyżej 2. roku życia. Są one doskonałą formą spędzania wolnego czasu dla najmłodszych widzów. Dzieci mają możliwość obejrzenia swoich ulubionych bohaterów na wielkim ekranie oraz skorzystania z dodatkowych atrakcji w wybranych kinach.

Na Poranki z Psim Patrolem zapraszamy do 30 kin sieci Multikino: Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Elbląg, Gdańsk, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Malta, Poznań 51, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tychy, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Złote Tarasy, Warszawa Wola, Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze, Zgorzelec.