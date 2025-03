Mickey 17 w kinie Światowid

Nagrodzony Oscarem autor scenariusza i reżyser filmu Parasite, Bong Joon Ho, przedstawia swój następny przełomowy film. „Mickey 17” od 14 marca w Kinie Światowid.

Niezapowiadający się na bohatera Mickey Barnes nieoczekiwanie podejmuje się wyjątkowej pracy. Jego pracodawca żąda bowiem ostatecznego poświęcenia. Mickey musi umrzeć, żeby zarobić.

Reżyser: Bong Jon-Ho

Produkcja: USA, Wielka Brytania 2025

Obsada: Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo

Czas: 137 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.