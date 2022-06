„Między dwoma światami” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na film oparty na bestsellerowym reportażu Florence Aubenas. W roli głównej gwiazda światowego kina Juliette Binoche, która według krytyków zagrała jedną ze swoich najlepszych ról. Film, za literackim pierwowzorem, staje się wciągającym studium społecznych nierówności i przejmującą opowieścią o ludziach zepchniętych na margines. Historią robiącą tym większe wrażenie, że w większość ról, obok Binoche, wcielili się naturszczycy. "Między dwoma światami" od 10 do 23 czerwca.

Ceniona pisarka Marianne Winkler (Juliette Binoche) swoją najnowszą książkę planuje poświęcić sytuacji społecznej na północy Francji, która jest następstwem globalnego kryzysu ekonomicznego. Chcąc poznać problem od podszewki, kobieta udaje się do portowego Caen, gdzie incognito zatrudnia się jako sprzątaczka. Im bardziej zagłębia się w świat ciężkiej, słabo płatnej pracy, tym więcej dowiaduje się o życiu ludzi, którzy imając się różnych tymczasowych zajęć, desperacko próbują związać koniec z końcem. Niepewność zatrudnienia, brak ubezpieczenia i lęk przed tym, co przyniesie jutro, to tylko niektóre z problemów, jakim musi stawić czoła spora grupa francuskich obywateli, o których system najwyraźniej zapomniał. Marianne będzie musiała się także zmierzyć z pytaniem o etykę własnej pracy, zwłaszcza że jedna z kobiet, z którą nawiązuje bliższe relacje, zaczyna coś podejrzewać.

Reżyseria: Emmanuel Carrère

Produkcja: Francja

Obsada: Juliette Binoche, Hélène Lambert, Louise Pociecka

Czas: 110 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl