Mini maraton "After" w Multikinie

To będzie bardzo gorący filmowy wieczór. Już 11 września o godz. 22 Multikino rozgrzeje się do czerwoności podczas mini maratonu z dwoma częściami "After".

"After" z 2019 roku, ekranizacja bestsellerowej powieści o tym samym tytule, rozpaliła zmysły wszystkich wielbicieli ognistych romansów. Historia namiętnego związku Tessy i Hardina spodobała się widzom, którzy tłumnie ruszyli do kin, by zanurzyć się w tej zmysłowej historii. Oczekiwania wobec kontynuacji były ogromne, a kolejne przesunięcia premiery irytowały co mniej cierpliwych fanów. Na szczęście czas oczekiwania nareszcie dobiegł końca, a "After 2" zadebiutuje na ekranach już 11 września. Tego dnia Multikino zaprasza wszystkich miłośników Tessy i Hardina na specjalny minimaraton, podczas którego widzowie obejrzą "After" oraz premierowo "After 2". Wydarzenie rozpoczyna się o 22.