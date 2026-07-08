 Mistrzynie w Kinie Światowid

Wzruszająca historia, opowiadająca o trudnościach odnalezienia się w zupełnie innym kraju, o współpracy ponad podziałami i o jednoczącej sile sportu. „Mistrzynie” od 10 lipca w Kinie Światowid.

11-letnia Mona była zmuszona przeprowadzić się z rodziną do Berlina. Dziewczyna próbuje zaaklimatyzować się w nowych warunkach, ale przychodzi jej to z trudem. Wszystko wokół jest obce, a w nowej szkole otaczają ją awanturnicy. Spędza więc czas, robiąc to, co kocha od zawsze – grając w piłkę nożną. Jej talent dostrzega pan Che, który namawia Monę, żeby dołączyła do dziewczęcej drużyny piłkarskiej. Nie wszystkie zawodniczki witają ją z otwartymi ramionami, jednak aby zwyciężyć w nadchodzących mistrzostwach, będą musiały zrozumieć, że warto grać do jednej bramki.

Reżyser: Soleen Yusef

Produkcja: Niemcy 2024

Obsada: Dileyla Agirman, Andreas Döhler, Sherine Merai, Tamira Bwibo, Halima Ilter

Czas: 119 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.