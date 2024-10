Mój przyjaciel pingwin w kinie Światowid

Mądra, piękna historia, która poruszyła serca i wyobraźnię milionów ludzi na świecie, pokazuje, że potrafimy żyć w harmonii ze zwierzętami na naszej planecie. „Mój przyjaciel pingwin” od 18 października w Kinie Światowid.

Uratowany z plamy ropy na oceanie, mały pingwinek buduje więź ze swoim wybawcą tak silną, że nawet rozległy ocean nie jest w stanie ich rozdzielić. Każdego roku pokonuje 5000 mil morskich, aby wrócić do miejsca, w którym znalazł drugi dom. Raz, gdy jego nieobecność zacznie się przedłużać, cała lokalna społeczność z rybackiej wioski, połączy siły, aby go odnaleźć.

Reżyser: David Schurmann

Obsada: Jean Reno, Adriana Barraza, Rochi Hernandez

Produkcja: USA, Brazylia 2024

Czas: 97 min

